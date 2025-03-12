عاجل/ أجنبي يوثّق ويُحبط “براكاج” ليقود الأمن للقبض على احد المتورّطين



إثر تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يتضمن قيام احد الأشخاص بالاستيلاء على حقيبة مترجلة بمدينة حمام سوسة ثم محاولة الفرار بواسطة دراجة نارية التي كان على متنها شخصين آخرين ، تمّ اللحاق بهما من طرف سائق سيارة أجنبي الجنسية الذي كان قد شاهد الحادثة و قام بقطع الطريق امامهم ثم تدخل لإسترجاع الحقيبة التي كانت بحوزة أحد المظنون فيهم الذين لاذوا بالفرار .

تبعا لذلك أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هاجر يعيش في تصريح للجوهرة أف أم ، أن النيابة العمومية اذنت بفتح بحث في الغرض.

وبتاريخ 11/03/2025 أمكن لأعوان مركز الأمن الوطني بحمام سوسة من القاء القبض على أحد المظنون فيهم الذي اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وادراج طرف ثاني بالتفتيش و مازلت الابحاث جارية للكشف عن بقية المظنون فيهم، وفق نفس المصدر.