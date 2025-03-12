عاجل/ بداية من الغد: توقّف حركة المرور على الجسر المتحرك ببنزرت..

أعلنت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت بأنها تعتزم غلق حركة المرور على الجسر المتحرّك يوم غد الخميس بداية من الساعة صفر وحتى الرابعة من صباح الجمعة 14 مارس وذلك بصورة متقطعة في 4 مناسبات ولمدة 15 دقيقة في كل مرة، وذلك في إطار برامج الصيانة والمتابعة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت.

وأضافت مصالح التجهيز، في بلاغ أصدرته في الغرض، أنّ هذه العملية تأتي من أجل تمكين المصالح الفنية، في إطار برامجها الفنية الدورية، من القيام بالاشغال الضرورية الواجبة لصيانة وتعهد الهيكل المعدني للجسر المتحرك، داعية الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بمساعدتها على القيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.