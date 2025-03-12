وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

أين وصل مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة..؟!

عاجل/ مناظرة بشركة فسفاط قفصة لانتداب 839 عونا وإطارا

هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..

عاجل/ بداية من الغد: توقّف حركة المرور على الجسر المتحرك ببنزرت..

2025/03/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت بأنها تعتزم غلق حركة المرور على الجسر المتحرّك يوم غد الخميس بداية من الساعة صفر وحتى الرابعة من صباح الجمعة 14 مارس وذلك بصورة متقطعة في 4 مناسبات ولمدة 15 دقيقة في كل مرة، وذلك في إطار برامج الصيانة والمتابعة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت.
وأضافت مصالح التجهيز، في بلاغ أصدرته في الغرض، أنّ هذه العملية تأتي من أجل تمكين المصالح الفنية، في إطار برامجها الفنية الدورية، من القيام بالاشغال الضرورية الواجبة لصيانة وتعهد الهيكل المعدني للجسر المتحرك، داعية الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بمساعدتها على القيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn