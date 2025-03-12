بلاغ هام للخطوط التونسية..

أكّدت شركة الخطوط التونسية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، التزامها الكامل بدفع الأجور والمنح والزيادات لموظفيها، معتبرةً ذلك من أولوياتها الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.

وشددت الشركة في بلاغ لها على أنها لم تتخلَّ أبدًا عن مسؤولياتها المالية والإدارية تجاه موظفيها وأعوانها، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي وسير العمل بشكل جيد رغم التحديات المالية التي تواجهها.

ويشار إلى ان الجامعة العامة للنقل اعلنت امس في بيان لها انها تقدّمت بطلب إلى إدارة الخطوط التونسية للموافقة على “صرف تسبقة على الأجر بقيمة 600 دينار” لجميع العاملين قبل حلول عيد الإفطار.