عاجل/ جريمة القصرين الشنيعة: معطيات جديدة وتفاصيل صادمة..

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2025/03/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العمري، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، الاحتفاظ بشخص يبلغ من العمر 21 سنة، وهو أحد أقارب الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، ضحية جريمة القتل البشعة بالقصرين.

ويشتبه في كون الشاب الذي يعاني من إعاقة ذهنية هو الفاعل الأصلي في الجريمة الفظيعة التي هزت حي الزهور بالقصرين، أمس، الثلاثاء، بعد اعترافه بقيامه بقتل الطفل، وإثر إرشاد الجهات الأمنية والقضائية إلى موقع تنفيذ جريمته.

كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بمشتبه به ثان من أجل “المشاركة في جريمة القتل”، وهو قاصر وفق المتحدث باسم محاكم القصرين.

ولفت المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين ، في تصريح لموزاييك إلى تحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق إلى مكان الواقعة، حال وقوع الجريمة، نافيا أن يكون الضحية قد تعرض لاعتداء جنسي أو لعملية ذبح.

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