عاجل/ عمليات شملت سوسة وصفاقس.. الاطاحة بـ 7 مروجين للمخدرات..

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ مساء اليوم، بأنه في إطار التصدي لجرائم ترويج المواد المخدرة، نفذت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس، بالتنسيق مع تشكيلات من الإدارة العامة لوحدات التدخل، 3 عمليات أمنية متزامنة، أسفرت عن الإطاحة بسبعة عناصر إجرامية وحجز كميات هامة من المخدرات والمعدات المستخدمة في النشاط الإجرامي.

شملت العمليات ولايتي سوسة وصفاقس، حيث تم ضبط 6000 قرص مخدر من نوع “إكستازي”، و20 صفيحة من مادة “القنب الهندي”، إلى جانب أربع سيارات والإحتفاظ ب 7 أشخاص.

أما في جهة خزامة بسوسة، تم حجز 5000 قرص إكستازي وسيارة استعملت في الترويج، مع الاحتفاظ بشخصين مشتبه بهما. وفي القلعة الكبرى من ولاية سوسة، تم ضبط 1000 قرص إكستازي، أسلحة بيضاء، وسيارة، مع إيقاف مشتبه به واحد.

وفي الحنشة من ولاية صفاقس، تم حجز 20 صفيحة من “القنب الهندي”، سيارتين، والاحتفاظ بأربعة عناصر إجرامية. جاءت هذه العمليات تحت إشراف قضائي، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين بسوسة 2 وصفاقس 1، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.