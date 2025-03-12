المحكمة الادارية بالكاف تأذن بتوقيف قرار منح رخص للتاكسي الفردي بمعتمدية طبرقة

قضت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بالكاف بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن جلسة عمل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بجندوبة المنعقدة في 29 أوت 2024 والمتعلّق بالمصادقة على القائمة الاولية للمترشحين للحصول على تراخيص سيارات التاكسي الفردي بمعتمدية طبرقة، وفق ما ورد في لائحتي حكم صادرتين في 28 فيفري 2025 واللتين سلمت نسخ تنفيذية منهما، اليوم الأربعاء، لوالي جندوبة ولرئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة سعد الله الخلفاوي والغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بجندوبة.

ووفق اللائحتين، اللتين تحصّل صحفي “وات” على نسخة منهما، فقد توصلت المحكمة الادارية فرع الكاف في 10 جانفي المنقضي بمطلب من أحد سواق التاكسي الفردي يتعلق بطلب الإذن بتوقيف تنفيذ قرار الإعلان عن قائمة اسمية تخص النتائج النهائية لاسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات “التاكسي الفردي” مرفقا بمؤيدات تفيد بتوفر الشروط والمعايير المستوجبة للحصول على رخصة فيه، ورغم ذلك أُسقط اسمه من القائمة النهائية بعد ان ادرج في القائمة الاولية المعلن عنها سابقا.

كما توصلت المحكمة في 3 جانفي من السنة الجارية بمطلب مماثل من أحد سواق التاكسي بمدينة جندوبة يتضمن ذات الطلب المتمثل في إيقاف تنفيذ قرار والي جندوبة الصادر في 29 اوت 2025 والقاضي بتمكين عدد من سواق التاكسي الفردي من تراخيص واسقاط آخرين تتوفر فيهم الشروط.

مقابل ذلك، اعتبر والي جندوبة هشام الحسومي، أن القائمة الاسمية الخاصة بالنتائج النهائية لاسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي لا تعتبر قرارا اداريا، وعلى ذلك الأساس فهي غير قابلة للطعن او توقيف التنفيذ، فضلا عن أن الطالب الاول غير مباشر فعليا للنشاط، فيما يعدّ الثاني من المتقاعدين وهو ما لم تقبل به هيئة المحكمة لمخالفته للقانون في انتظار البتّ في القضية الاصلية.

وكانت اللجنة قد قررت في 29 أوت من سنة 2024 منح نحو 90 من سواق التاكسي الفردي رخصا بعد ان اسقطت العشرات من طالبي الرخص.