عاجل/ جريمة القصرين: القاتل متحصل على بطاقة اعاقة..مساعد وكيل الجمهورية يفجرها ويكشف هذه التفاصيل..

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2025/03/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الأربعاء ، بالاحتفاظ بشخص يبلغ من العمر 21 سنة ، اعترف بارتكابه للجريمة البشعة التي عاشت على وقعها مساء أمس معتمدية حي الزهور بمدينة القصرين، حيث تعرّض طفل يبلغ من العمر أربع سنوات للاختطاف والقتل وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العمري.
وبين العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية أذنت أيضا، بالاحتفاظ بمشتبه به ثان من أجل المشاركة في جريمة القتل المذكورة ،مبينا أنه قاصر ولم يعترف بعد بما نسب اليه وكشف أن المشتبه به الأول المعترف بجريمة القتل ( قريب الضحية ) يملك شهادة إعاقة ذهنية عميقة غير أنه في الواقع هو شخص سليم ، مبرزا أنه جار التحقق والتحري مع الجهات المعنية حول البطاقة المسندة له
كما اشار عماد العمري إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة في هذه الجريمة الفظيعة ، نافيا أن يكون الطفل الضحية قد تعرض لاعتداء جنسي أو لعملية ذبح كما تم تداول ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي،حيث اكد تعرضه لاعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس.

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