رابطة ابطال اوروبا : أرسنال يتأهل لدور الثمانية على حساب أيندهوفن

تأهل أرسنال للقاء حامل اللقب ريال مدريد في دور الثمانية برابطة أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه بنتيجة إجمالية 9-3 على أيندهوفن الهولندي، إذ تعادل الفريقان 2-2 في مباراة إياب الدور ال16 امس الأربعاء.

وكان أرسنال قد ضمن التأهل بشكل كبير بعد فوزه المذهل 7-1 على أيندهوفن في عقر داره الأسبوع الماضي، وعندما سجل أولكسندر زينتشينكو هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الخامسة من مباراة امس، أثيرت مخاوف أيندهوفن من تلقي هزيمة ثقيلة أخرى.

لكن أيندهوفن أدرك التعادل بهدف سجله إيفان بريشيتش بتسديدة رائعة في الدقيقة 18 ليمنح الآلاف من مشجعي الفريق المتحمسين شيئا للاحتفال به.

وتقدم أرسنال مجددا قبل نهاية الشوط الأول بهدف أحرزه ديكلان رايس إثر عرضية من رحيم سترلينغ، لكن أيندهوفن جنى ثمار تحسنه الواضح وأدرك التعادل في الدقيقة 70 بهدف للاعب صهيب الدريوش.

وفي ظل حقيقة أن النتيجة محسومة بشكل كبير، اختارت أعداد كبيرة من مشجعي أرسنال مغادرة الملعب مبكرا، لكن مشجعي أيندهوفن ظلوا في مقاعدهم حتى النهاية وكادوا أن يشاهدوا فريقهم يخطف الفوز عندما صوب البديل لوك دي يونغ كرة خطيرة بضربة رأس لكنها مرت خارج الشباك في الوقت بدل الضائع.

ولم يكن تقدم أرسنال السهل بدون تكلفة إذ حصل سترلينغ على إنذار في وقت متأخر من المباراة وسيغيب بذلك عن مباراة أرسنال على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية الشهر المقبل.

ولم يسبق لزينتشينكو، الذي كان واحدا من سبعة تغييرات على تشكيلة أرسنال التي تعادلت مع مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع، أن سجل هدفا في بطولة أوروبية لكنه افتتح سجله بهدف مذهل إذ انطلق من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية في شباك الحارس والتر بينيتيز.

وتقدم أرسنال بهذا الهدف 8-1 في النتيجة الإجمالية وبدا قريبا من الرقم القياسي لبايرن ميونيخ في رابطة الأبطال والمتمثل في فوزه بنتيجة إجمالية 12-1 على سبورتنغ في موسم 2008-2009.

لكن أرسنال لم يُبد شغفا بمطاردة الأرقام القياسية وكثف تركيزه على السيطرة على المباراة التي انتهت بتأهله لدور الثمانية برابطة الأبطال للموسم الثاني على التوالي، وكان قد ودع نسخة العام الماضي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للصحفيين قبل معرفة ما إذا كان فريقه سيواجه ريال مدريد أم أتليتيكو مدريد “كررنا تحقيق هذا، والآن نريد أن نتقدم الخطوة التالية، والتي ستكون صعبة حقا. لكننا قادرون على ذلك بشكل كبير. نحن فريق يسعى لأن يكون الأفضل، ويرغب في منافسة أفضل أندية العالم. ولتحقيق ذلك، علينا أن نكون حاضرين باستمرار. هذا صعب للغاية. لكننا نجحنا في ذلك لعامين متتاليين. ولدينا القدرة والكفاءة لتقديم ما هو أفضل”.

وقال زينتشينكو الذي سبق له اللعب لأيندهوفن على سبيل الإعارة ولم يحتفل بهدفه امس، في تصريحات لشبكة تي.إن.تي “الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا، ونحن نتطلع إلى المباراة القادمة. كان شعورا مختلفا أن ألعب أمام فريقي السابق — أحببت ذلك النادي حقا وقد حظيت بترحيب حار هناك”.