رابطة ابطال اوروبا : ريال مدريد يهزم أتليتيكو بركلات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية

تغلب ريال مدريد 4-2 بركلات الترجيح على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد ليتأهل إلى دور الثمانية برابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل الفريقان في النتيجة الإجمالية 2-2 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب خلال أجواء صاخبة في ملعب متروبوليتانو امس الأربعاء.

وسجل أنطونيو روديغر ركلة الترجيح الحاسمة بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء الإياب بفوز أتليتيكو 1-صفر بفضل هدف مبكر سجله لاعب الوسط الإنقليزي كونور غالاغر في بداية اللقاء الذي أهدر فيه فينيسيوس جونيور ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الثاني.

واستشاط أتليتيكو غضبا بعد عدم احتساب الحكم لركلة ترجيح سجلها مهاجمه خوليان ألفاريز الذي انزلق أثناء تنفيذها لتلمس قدمه اليسرى الكرة قبل التسديد بقدمه اليمنى ليملس الكرة مرتين وتلغى الركلة التي كانت لتجعل النتيجة 2-2 في ركلات الترجيح.

وتصدى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو لركلة ترجيح لعبها لوكاس فاسكيز لكن ماركوس يورينتي لاعب أتليتيكو سدد ركلة ترجيح في إطار المرمى. وتقدم روديغر لتسجيل الركلة الحاسمة بنجاح لتتواصل مساعي حامل اللقب لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 16.

وفي الدور المقبل يلعب ريال مدريد أمام أرسنال الإنقليزي.