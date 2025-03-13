فظيع/ هلاك شاب 19 سنة في حادث مرور مروع..

القبض على شخص بصدد ترويج الأقراص المخدّرة في المنزه..

“حماس” ترحب بتراجع ترامب عن دعوة “تهجير سكان غزة”..#خبر_عاجل

عاجل/ الاحتفاظ ب3 أشخاص من أجل اختطاف قاصر عمره 13 عاما في القصرين..

بنزرت: حجز 216 لترا من الزيت المدعم خلال تنفيذ حملات رقابية

2025/03/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات في قطاع المواد المدعمه، حجز كمية 216 لترا من الزيت النباتي المدعم، لدى أحد تجار الجملة برفراف من معتمدية راس الجبل، وذلك بعد أن تولى التفويت فيها لوجهة غير معلومة باستعمال وتحرير فواتير غير مطابقة للواقع، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

واضاف ذات المصدر في تصريح لصحفي “وات” انه تم إعادة ضخ الكميات المحجوزة من الزيت، بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة، علاوة على تحرير محضر بحث من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.

وقامت ذات المصالح فجر اليوم الخميس، بحملة مراقبة بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والديوانية، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات خارج السوق، والتي قد تتسبب في نقص التزويد في المواد الاستهلاكية الغذائية .

يشار الى ان الفرق الرقابية الجهوية والمحلية تولت منذ بداية شهر رمضان (منذ 12 يوما) تحرير 352 مخالفة إقتصادية والتنبيه على اصحابها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn