عاجل/ غـارات إسرائيلية على دمشق



شن سلاح الجو الاسرائيلي اليوم الخميس 13 مارس 2025، غارات على العاصمة السورية دمشق.

وقد سقط صاروخان على منطقة مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق فيما تضرر عدد من المباني جراء القصف الذي ترافق مع دوي انفجارات قوية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني سوري قوله إن الغارة الإسرائيلية على “مشروع دمر” استهدفت شخصية فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة السورية دمشق، لافتة إلى أن الأهداف التي تعرضت للهجوم تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن سقوط شهداء أو إصابات في مكان الاستهداف.

روسيا اليوم