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عاجل/ إيقاف شقيقة “سامارا” بعد تعمّدها مع والدتهما إدخال “الزطلة” الى السجن

2025/03/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قامت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالادارة الفرعية للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بايقاف شقيقة مغني الراب “سامارا” الموقوف حاليا في السجن على ذمة قضية تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم ايقاف شقيقة “سامارا” بعد أن كشف أعوان السجون تعمد أفراد من عائلته (والدته وشقيقاته) ادخال كمية من مخدر “الزطلة” واخفائها في ملابس قصد تسليمها لابنهم الموقوف، حسبما افادت به موزاييك.
وبالاستفسار عن حيثيات هذه الجريمة, أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي صحة هذا الخبر دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن الموضوع.

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