بداية من الغد: انطلاق رش المبيدات بالطائرة في هذه الولاية.. #خبر_عاجل

أعلن والي سوسة سفيان التنفوري أنه سيتم تنفيذ عملية رشّ المبيدات في عدد من المآوي الريفيّة بواسطة الطائرة، خلال أحد أيام الفترة الممتدّة من 14 إلى 26 مارس الجاري، وذلك في إطار برنامج مقاومة الحشرات.

وأوضح والي سوسة في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للولاية، أن عملية رش المبيدات ستشمل المنخفضات الساحليّة والمستنقعات الممتدّة في نهاية المركّب السياحي بالحمّامات الجنوبيّة إلى نهاية غابة المدفون (مناطق بوفيشة والنفيضة) وكذلك ضفاف وادي شرشر ووادي شوقاف ومصبّ وادي شوقاف بمنطقة بوفيشة

ودعا البلاغ مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، خلال اليوم الذي تتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة ال24 ساعة التي تليها، ودعا مربي الماشية الى اجتناب الرعي بالمناطق التي شملتها عمليّة رشّ المبيدات لمدّة أسبوع.