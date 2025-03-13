عاجل/ كلاب سائبة تهاجم المواطنين بهذه الجهة..

تعرض عدد من المواطنين بمدينة القيروان إلى هجوم من كلاب سائبة خلفت لهم اضرار بدنية مختلفة.

حيث تعرضت سيدة مسنة إلى الاصابة بجروح وكدمات على مستوى الساق بعد أن هاجمتها كلاب سائبة أثناء عودتها من صلاة التراويح، مما استوجب نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات والتلقيح ضد داء الكلب.

كما هاجم 6 كلاب سيدة أخرى رفقة أطفالها عندما كانت متجهة إلى مقر عملها فتدخل مجموعة من المواطنين لانقاذها، وهو ما تسبب لها في حالة من الهلع والاغماء.

وقد وجه المتضررون نداءً الى الشرطة البلدية بالقيروان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب السائبة، لا سيما وسط المدينة اين تتواجد المرافق الحيوية التي تشهد حركية هامة وفق ما نقلته الديوان اف ام.