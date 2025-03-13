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عاجل/ إضراب عام قطاعي بكافة المؤسسات الصحية.. وهذا موعده

2025/03/13 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة تنفيذ اضراب عام قطاعي بكافة المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية يوم الخميس 17 افريل 2025.
وأرجع المكتب التنفيذي للجامعة في بيان له قرار الاضراب الى عدم جدية وزارة الاشراف في التعاطي مع استحقاقات الاعوان ورفضها تطبيق الاتفاقيات واهمها المتعلقة بمواصلة صياغة القانون الأساسي لجميع أعوان الصحة العموميين دون استثناء المنتمين لمختلف الاسلاك والأنظمة الأساسية الخاص.
كما تطالب الجامعة العامة للصحة بمواصلة ادماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية الصادر بأمر حكومي والترفيع في منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات.

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