عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بجندوبة..

نقضت الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف بجندوبة، اليوم الخميس، الحكم القاضي بسجن رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة فتحي العوادي في قضية رفعها ضده والي الجهة، وقضت بالافراج عنه وبعدم سماع الدعوى، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة لطفي العيادي، لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح أعضاء هيئة الدفاع عن العوادي لهيئة المحكمة اليوم خلوّ الملف من أي قرينة تدين منوّبهم وأنه تمت معاقبة رئيس الغرفة لأنه حذّر والي الجهة من اخلالات شابت القائمة التي منح بموجبها عددا من سواق التاكسي الفردي رخصا دون احترام المعايير القانونية وذلك بعد ان رفض الامضاء على القائمة النهائية لما شابها من اخلالات وهو ما اثبتته المحكمة الادارية بالكاف في قرارها الصادر في 28 فيفري المنقضي والقاضي بتوقيف قرار الوالي بمنح الرخص، وان العوادي لم يقصد الاساءة للشاكي (والي الجهة) وفق تصريحاته المسجّلة عليه اليوم امام هيئة المحكمة.

وأضاف أعضاء هيئة الدفاع أن شكاية والي الجهة جاءت كردّة فعل عن شكاية تقدم بها فتحي العوادي ضدّه ليتم الحكم في شكاية الوالي وايداع العوادي السجن في انتظار البتّ في شكاية موكّلهم التي احالتها النيابة العمومية على انظار قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وكان رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة قد أوقف في 20 فيفري المنقضي قبل ان يتم في الـ27 من ذات الشهر القضاء في شأنه بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة النميمة وعدم سماع الدعوى في بقية التهم المنسوبة اليه، وفق ما أكده آنذاك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للانباء.