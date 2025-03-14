عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق مصطفى خضر و4 متهمين آخرين..

أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس مصطفى خذر و4 متهمين اخرين من بينهم امرأتين على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في قضية ذات صبغة ارهابية.

ورفضت الدائرة وفق موزاييك مطلب الافراج عن متهم موقوف كما رفضت رفع تحجير السفر عن متهم آخر محال بحالة سراح في ملف القضية.

وللإشارة فان مصطفى خذر محال بحالة فرار وقد شملته الابحاث في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقه مؤخرا بالسجن مدة 5 أعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل “الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية” كما قضت ايضا بإخضاعه للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات.