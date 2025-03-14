تأهل البولونية إيغا شفيونتيك الى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

تأهلت البولونية إيغا شفيونتيك (المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب) الى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية لتنس السيدات (فئة الألف نقطة)، بفوزها على الصينية كينوين جينغ بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي، محققة انتصارها العاشر تواليا في البطولة.

وعززت شفيونتيك من تفوقها في المواجهات المباشرة أمام جينغ (7-1)، حيث لم يسبق للبطلة الأولمبية جينغ أن تمكنت من الفوز على شفيونتيك سوى مرة واحدة في سبع مواجهات بينهما، وكان ذلك في الدور نصف النهائي من الألعاب الاولمبية في باريس الصيف الماضي.

وتواجه شفيونتيك في الدور نصف النهائي، الروسية ميرا أندرييفا الفائزة على الاوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد بواقع 7 -5 و6 -3 اليوم في ربع النهائي.

وأصبحت شفيونتيك، أول لاعبة في تاريخ البطولة، تنجح في الوصول إلى نصف النهائي 4 أعوام متتالية، وثالث لاعبة تنتصر بأول 4 مرات تصل فيها إلى ربع النهائي بعد مونيكا سيليتش وماريا شارابوفا.

وتسعى شفيونتيك، بطلة نسختي 2022 و2024 لتصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية ثلاث مرات.