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كلب يُطلق النار على صاحبه!!

2025/03/14 أهم الأخبار, متفرقات

أصيب مالك كلب أمريكي بطلق ناري، بعد أن قفز كلبه على سريره وشغّل مسدساً محشواً نحوه بصورة عرضية
وكان الرجل، وهو من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، نائماً بجانب شريكته عندما أُطلق عليه النار، صباح الاثنين، لكن إصابته اقتصرت على جرح في الفخذ الأيسر، وتمت معالجته في المستشفى، حسب وكالة “فرانس براس”.
وأفاد تقرير الشرطة أن الكلب المدعو «أوريو» – وهو من فصيلة بيتبول وعمره عام – «علق مخلبه في واقي الزناد، وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد».
قبل عامين، أطلق كلب من نوع الراعي الألماني النار على رجل يبلغ 30 عاماً في كانساس وقتله بعد أن داس على بندقية صيد.
وفي عام 2018، أصيب رجل يبلغ 51 عاماً من ولاية أيوا برصاصة في ساقه من كلبه المهجّن من فصيلتي بيتبول ولابرادور.

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