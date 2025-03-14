عاجل/ هذا ما قرّره قاضي التحقيق ضد المشتبه في قتله للطفل هارون

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق المظنون فيه بقتل الطفل هارون البالغ من العمر 4 سنوات، بحي الزهور، وذلك بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد، حسبما نقلته موزاييك عن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري.

كما اذن قاضي التحقيق بالإبقاء على المشتبه به الثاني في القضية وهو قاصر في حالة سراح، وفق ذات المصدر.

يذكر ان جريمة القتل الشنيعة التي رتح ضحيتها الطفل هارون، وهزّت الرأي العام في تونس، كانت قد جدت منتصف الأسبوع الجاري.

وبعد تنقل النيابة العمومية وقاضي التحقيق لمكان الواقعة، وإثر تعهيد فرقة مركزيّة للحرس للبحث في الجريمة، تم إلقاء القبض على أحد أقارب الطفل، واعترف بقتل الضحية.

كما تم الاحتفاظ بقاصر يشتبه في كونه قد ساعد المشتبه به الرئيسي في عملية القتل، قبل عرضهما على قاضي التحقيق.

وأثبت تقرير الطب الشرعي عدم تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي قبل وفاته حسب الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين.

ويذكر أن المظنون فيه يحمل “شهادة إعاقة ذهنية بليغة”، يتم التأكد من مدى صحة ما ورد فيها، وفق ما نقلته موزاييك.