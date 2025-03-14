هام/ هذه الفيروسات هي السبب وراء شدّة نزلات البرد

أفاد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس، الجمعة، أن الحالة الوبائية لنزلات البرد تميزت بشدتها نظرا لتوافد أنواع مختلفة من فيروسات النزلة الموسمية.

وذكر دغفوس، في تصريح لـ(وات)، أهم هذه الفيروسات، من بينها H1N1 التي تمس الكهول والشباب بداية من سن 18 و H3N2 التي تصيب كبار السن والرينوفيروس الذي ظهر منذ بداية الموسم الشتوي وتسبب في عديد الحالات، مشيرا إلى أن تونس لم تسجل حالات إصابة تذكر بفيروس كورونا هذه السنة.

ودعا دغفوس، كبار السن إلى الانتباه لصحتهم والوقاية من هذه الفيروسات من خلال الاعتماد على البروتكولات الوقائية على غرار تهوئة المنزل ولبس الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون.