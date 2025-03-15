مختصة في أمراض الشيخوخة: عيادات الذاكرة تساهم في التقليص بنسبة 40 بالمائة من ظهور مرض الخرف..

أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، السبت 15 مارس 2025، بأن عيادات الذاكرة تساهم في التقليص بنسبة 40 بالمائة من ظهور مرض الخرف أو الزهايمر، حسب ما أعلنت عنه جمعية الزهايمر العالمية.

وأوضحت، عفاف الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عيادات الذاكرة هي خدمة طبية تهدف الى تشخيص مشاكل الذاكرة والاضطرابات المرتبطة بها لدى كبار السن والكشف عن الأمراض العصبية والمزمنة ونقص الفيتامينات.

وأضافت، أن حوالي 12 بالمائة من التونسيين، أكثر من 65 سنة، يصابون بالخرف، مشيرة الى أن دراسات علمية عالمية أظهرت أن 50 بالمائة من حالات الخرف ترتبط بأمراض يمكن علاجها.

ولفتت، الهمامي، الى أن عيادات الذاكرة ظهرت في تونس منذ حوالي 10 سنوات بالقطاعين العام والخاص وعرفت منذ ذلك الوقت تطورا هاما ويتولى المختصون في أمراض الشيخوخة خاصة تقديم هذه الخدمة الطبية التي تتنوع بين اختبارات معرفية قياس مستوى التركيز والتذكر وفحوصات طبية شاملة.

ودعت، المختصة في أمراض الشيخوخة، كبار السن بداية من سن 60 سنة، عند التفطن الى مشاكل في الذاكرة أو تقلبات في المزاج أو مشاكل في التركيز أو التعب والوهن والخمول، الى المسارعة باستشارة طبيب مختص لاكتشاف الحالات المرضية المرتبطة بها.

وشددت في هذا الصدد على ضرورة التشخيص المبكر الذي يلعب دورا هاما في الكشف عن أسباب بعض أمراض الخرف والتي قد تكون نقص فيتامينات، مشيرة الى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن كل 3 ثواني يصاب شخص بمرض الخرف على مستوى العالم.