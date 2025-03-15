تفاصيل الكشف عن سرقة معدات من ضيعة فلاحية بهذه الجهة..

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة حفوز التابعة لإقليم القيروان من الكشف عن عملية سرقة وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام.

وجاءت هذه العملية بعد تعرض إحدى الضيعات الفلاحية للسرقة حيث تم ضبط مقترف العملية وإسترجاع المسروقات وإعادتها إلى صاحبها. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيق.

وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها بمواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة على الرقم 71860135، تعزيزًا للأمن والاستقرار.