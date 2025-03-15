بعد نجاح سلسلة “صاحبك راجل”: سمير الوافي يعلق ويكشف..

في تعليقه على النجاح الذي حققته سلسلة “صاحبك راجل” التي تم بثها خلال النصف الاول من شهر رمضان على قناة نسمة قال الاعلامي سمير الوافي ” أسرار نجاح سيتكوم ” صاحبك راجل ” الفيلم والسيتكوم عديدة…وأولها وأهمها وأسبقها القصة والسيناريو…يبدأ النجاح من الورق…ثم يتحول السيناريو بالمخرج والممثلين إلى عمل ناجح…لكنهم دون ورق يلهمهم ويثير شغفهم ويخرج طاقتهم لا يحققون النجاح…!!!””

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ” فيلم وسيتكوم ” بوليس ” هذا العام صنعه مخرج قدير هو مجدي السميري ومعه أفضل الممثلين…مجدي سبق قيس شقير إلى النجاح وتفوق عليه فنيا وتجاوزه تجربة…لكنه فشل بممثليه البارزين في منافسة ” صاحبك راجل ” في قاعات السينما وفي التلفزة…النص صنع الفارق والسيناريو حسم النتيجة…!!!

عندما ترى ياسين بن قمرة كما لم تره من قبل…متجددا ومختلفا ومهيمنا…وعندما تخرج من كريم الغربي النسخة الأفضل والأقوى والأهضم…وعندما نرى سفيان الداهش في مستوى شاهق ومبهر وغير مسبوق…فإن القصة شيقة وكتابة الشخصيات محبوكة والسيناريو ملهم…والإخراج إستثمر في ورق يستحق المجازفة…!!!

برافو للجميع…وأولهم أصحاب الورق زين العابدين المستوري وأحمد الصيد…!””