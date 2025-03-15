الكشف عن عملية سرقة دراجات نارية وإيقاف المتورطين..#خبر_عاجل

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات منطقة الحرس الوطني بسبيطلة، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم القصرين، من كشف ملابسات عملية سرقة لدراجة نارية من داخل محل مسكون، تضرر فيها أحد متساكني الجهة، ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أشخاص، وحجز دراجتيْن ناريّتيْن محل سرقة، إضافة إلى كمية من قطع الغيار المستعملة وعقود بيع وشراء دراجات نارية يشتبه في ارتباطها بعمليات مماثلة. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون المستمر مع الوحدات الأمنية من خلال التبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تساعد في الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات على الرقم 71860135.