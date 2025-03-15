يهم المواطنين..استعدادا لعيد الفطر..

في إطار استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنطلق وزارة التجارة وتنمية الصادرات في القيام بعمليات مراقبة لمحلات الملابس الجاهزة ومحلات المرطبات.

وقال مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية زهير بوزيان في تصريح اليوم السبت 15 مارس 2025 للإذاعة الوطنية، إنه تم وضع الرقم الأخضر 80100191 للإبلاغ والإعلام عن أي عمليات غش أو تجاوزات قد يتعرّض لها المستهلك.

يُشار إلى أنه تم الترخيص للعاملين بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها في كامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا، كما يرخص لهم بالعمل أيام الراحة الأسبوعية وذلك طيلة النصف الثاني لشهر رمضان المعظم.