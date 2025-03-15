عاجل/إسرائيل تخرق وقف النار وتقصف غزة.. استشهاد 9 بينهم 4 صحافيين..

بينما تتواصل محادثات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة، شنت إسرائيل غارة على بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين بينهم صحافيين، في خرق جديد للهدنة السارية منذ 19 يناير الماضي.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أنه تم نقل 9 قتلى إثر قصف إسرائيلي لمركبة في بيت لاهيا، وأكدت وزارة الصحة في بيان وصول القتلى التسعة وعدد من المصابين حالات بعضهم خطيرة إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة “نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع”.

كما نقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر صحفية قولها إن “معظم القتلى هم من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وأن من بينهم أربعة صحفيين “.

وأوضحت مصادر أن “القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائهم مهمة عمل في مخيم لإيواء النازحين في بيت لاهيا”، وفق ما نقلته وكالة (د.ب.أ).

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان “تم رصد مخربين اثنين قاما بتفعيل مسيرة مما شكل تهديدا على الجيش الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حيث قام الجيش بمهاجمتهم”.

وأضاف الجيش لاحقا أنه هاجم عددا من المشتبه بهم الآخرين، وقال إنهم جمعوا “وسائل تفعيل الطائرة المسيرة في منطقة الهجوم ودخلوا إلى سيارة”.

ولم يُفصح الجيش عن كيفية تحديده أن الأفراد الذين استهدفهم “مخربين”، ولم يُقدم تفاصيل عن التهديد الذي شكّلوه لجنوده.

بالمقابل، اتهمت حماس إسرائيل بارتكاب “انتهاك فاضح” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن مقتل تسعة أشخاص.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان “الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة عبر استهدافه لمجموعة من الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار”.

العربية.نت