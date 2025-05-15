الدكاترة المعطلين عن العمل يطالبون وزارة التعليم العالي بضرورة الادماج في سلك التدريس بالجامعات

طالب منسق مجموعة “صوت الدكاترة الباحثين”، حمدة كوكة، بضرورة ادماج الدكاترة الباحثين والمعطلين عن العمل في سلك التدريس بالجامعات ومراكز البحث العلمي، مشيرا الى أن المجموعة ترفض توظيف الدكاترة في الإدارات العمومية أو في وظائف بعيدة عن مجال التخصص أو في مجالات لا تمت بصلة لقدراتهم الفكرية والذهنية.

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الدكاترة الباحثين، صباح اليوم الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعرض موقفها من ملف الدكاترة الباحثين.

ودعا كوكة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الكشف عن العدد الحقيقي للشغورات في مختلف الجامعات التونسية وفي مختلف التخصصات العلمية، مؤكدا أن الوزارة كانت قد وعدت أن تكون احصائيات الشغورات جاهزة في تاريخ أقصاه 21 مارس 2025 ولم تلتزم بالموعد المحدد.

وطالب الوزارة بعرض البيانات التفصيلية للمنصة الالكترونية للوزارة وإيضاح معايير التسجيل للدكاترة والفرص المتاحة وفق كل اختصاص، معتبرا أن مطالب الدكاترة الباحثين هي مطالب مشروعة ترتكز على وعود رئاسية تدعوا الى ايجاد حل في أقرب الاجال.

وأكد رفض المجموعة بشكل مطلق المشاركة في المناظرة التي تنوي وزارة التعليم العالي اجراؤها باعتبارها الالية الوحيدة لانتداب الدكاترة، قائلا “ان المناظرة هي اجراء مجحف لا يراعي سنوات الجهد والتحصيل العلمي التي بذلها الدكاترة”

وأضاف أن المجموعة تعبر عن توجسها من المعايير التي تنوي الوزارة وضعها والتي لا تخدم حسب المؤشرات الأولية هدف ادماج الكفاءات الحقيقية القادرة على النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.

وأشار الى أن المناظرات كانت دائما عنوانا للفساد في الدورات السابقة، والتنسيقية تملك الوثائق القطعية على أوجه الفساد في التلاعب بالنتائج في السابق، مؤكدا بأن الدكاترة الباحثين هم زبدة العقل التونسي المستنير وهم عماد البناء الحقيقي للدولة، ومن غير المقبول تهميشهم أو اقصاءهم من سوق الشغل في مجال تخصصهم.

و بين أن توظيف الدكاترة في مجال بعيد عن تخصصهم ، سيكون خطأ جسيما ، حيث لن ينفع الدكتور الباحث بلاده في اختصاصات إدارية بعيدة عن مجال بحثه ودراسته التي تتجاوز 20 سنة