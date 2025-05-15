عاجل/ غزّة: حصيلة الشهداء تتجاوز الـ53 ألف شهيد

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الخميس, عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى53010 شهداء 119919 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن ذات المصادر بأنه ضمن الحصيلة 2876 شهيدا و7957 مصابا, منذ 18 مارس الماضي, أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية, 82 شهيدا و152 مصابا, ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه وصل إلى المستشفيات منذ فجر اليوم 94 شهيدا منهم عائلة شهاب من جباليا, والتي مسحت بشكل كامل من السجل المدني, حيث استشهد الأب والأم والأطفال, وعشرات الإصابات, نتيجة مجازر الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.