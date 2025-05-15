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موسم الحصاد: وزارة الفلاحة تعلن عن أسعار قبول الحبوب.. #خبر_عاجل

2025/05/15 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ الخميس 15 ماي 2025، أنه في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2025 كما يلي:
القمح الصلب : 140 د /ق (باعتبار منحة التسليم السريع 40 د/ق)
القمح اللين : 110 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 30 د/ق).
الشعير والتريتيكال : 90 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 25 د/ق).
وقالت الوزارة، إن يوم 5 جويلية 2025 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2025 و 31 أوت 2025 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح.

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