عاجل/ الجنائية الدولية: مذكرات إيقاف ضد مُرتكبي جرائم في ليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، أن المحكمة بصدد إصدار مذكرات توقيف ضد مرتكي الجرائم في مختلف مناطق ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطته النصف سنوية لمجلس الأمن الدولي حول تقدم عمل المحكمة في الحالة الليبية، حيث أشار إلى التحديات المستمرة التي تواجه المحكمة في تحقيق التعاون المستمر مع الأطراف المعنية.

وتطرق المدعي العام إلى الإفلات من العقاب في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوضع في البلاد يشكل “صندوقا أسود للمعاناة” على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية قد حصلت على أدلة موثقة، بما في ذلك شهادات من ناجين وصور مسربة لجرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز، وهو ما يدعم التحقيقات الجارية حاليًا.

وأشار خان إلى أن المحكمة تتابع التحقيقات في عدة قضايا بارزة تتعلق بـ قادة الميليشيات في شرق وغرب ليبيا، مؤكدًا أن المحكمة حصلت على أدلة قاطعة تثبت تورط هؤلاء القادة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما تطرق خان إلى قضية الاختفاء القسري، مشيرًا إلى التقارير التي تؤكد صحة الفيديوهات المسربة لإبراهيم الدرسي، مؤكدًا أن المحكمة بصدد إصدار مذكرات توقيف ضد مرتكبي الجرائم في مختلف أنحاء ليبيا.

وأعرب المدعي العام عن استمرار الجهود الدولية للمحكمة لتسليط الضوء على الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا إلى المزيد من التعاون مع السلطات الليبية لتحقيق العدالة بشكل فعال.

وكالة الأنباء الليبية