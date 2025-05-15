عاجل/ الصحفية شذى الحاج مبارك تدخل في إضراب جوع داخل السجن

دخلت الصحفية شذى الحاج مبارك في إضراب جوع منذ يوم أمس داخل السجن.

ونشر شقيقها على صفحته الخاصة بالفايسبوك رسالة توجّت بها شذى أكدت فيها أنها تخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لأسباب عدة اهمها الحق في الصحة والعلاج لأنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين و مشاكل على مستوى العمود الفقري و مفصل الكتف و معصم اليد اليمنى.

وقالت إنها “لم تعد تتناول أي مسكنات وأن جسدها قد أنهكه المرض وانها طلبت مقابلة ادارة السجن عدة مرات للتشكي من وضعيتها قصد التوصل لكن لم يتم الاستجابة لطلبها إلى حدّ اليوم مما دفعها لخوض اضراب مفتوح عن الطعام”.

وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قد أصدرت، أحكامها في ما يعرف بقضية “انستالينغو”، والتي ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.

وشملت الأحكام صحفيتين ومدونين حيث قضت الدائرة حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنا والصحفية شذى حاج مبارك 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.