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خلال زيارة ترامب: الامارات تستثمر 1.4 تريليون دولار في أميركا.. #خبر_عاجل

2025/05/15 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

Le président Donald Trump et le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyan s’entretiennent au Qasr Al Watan, jeudi 15 mai 2025, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس خلال استقباله نظيره الأميركي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن زايد: “هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة (…) خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة”.
وأضاف أن “ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1,4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة”.
ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في “زيارة دولة” إلى دولة الإمارات.

سكاي نيوز عربية

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