عاجل/ تفكيك شبكتين دوليتين خطيرتين لترويج المخدرات ببن عروس.. وهذه التفاصيل…

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، في عملية مشتركة مع مختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل، في تفكيك شبكتين دوليتين خطيرتين تنشطان في مجال تهريب وترويج المخدرات بين تونس ودولة أوروبية وأخرى عربية.

وقد تم تنفيذ عمليتين أمنيّتين متزامنتين شملت سلسلة من المداهمات الميدانية في مناطق مرناق وبومهل وحمام الأنف بولاية بن عروس، وذلك بعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة.

وأسفرت هذه العمليات عن :

حجز 29.1 كغ من القنب الهندي (291 صفيحة زطلة).

حجز 430 قرصا مخدّرا من نوع إكستازي.

ضبط مبلغ مالي قدره 137 ألف دينار من عائدات الترويج.

حجز مجوهرات ومصوغ باهظ الثمن.

حجز 7 وسائل نقل تُستغل في تحركات الشبكة.

حجز مسدس صوتي (لعبة) يُشتبه في أنه كان معدًّا للاستعمال في أغراض مشبوهة.

الاحتفاظ بـ 6 عناصر رئيسية تنتمي إلى الشبكتين.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.