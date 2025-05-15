عاجل/ اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد هؤولاء من اجل شبهات فساد مالي واداري..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من العاملين ببلدية المروجات في علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في توزيع مقاسم للانتصاب بالسوق البلدي بالمروجات وفق ما أكده الصادق الجويني مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والناطق الرسمي باسمها.

وأوضح الجويني في تصريح لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أحالت على أنظار قاضي التحقيق 8 مشتبه بهم من بينهم أعوان واطارات بلدية المروجات وأشخاص آخرين مستفيدين من توزيع المقاسم.

وأضاف أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث قرر إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين من العاملين ببلدية المروجات مع تأجيل استنطاق المشتبه بهم الستة الآخرين إلى موعد لاحق.