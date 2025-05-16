عاجل/ اتحاد الشغل بصفاقس يطالب بايقاف الطبوبي عن النشاط

طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وايقافه فورا عن النشاط النقابي، من أجل اخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفهم والإساءة لسمعتهم والنيل من كرامة قيادتها، وفق بيان أصدره اليوم الجمعة 16 ماي 2025.

وحمّل الاتحاد الجهوي، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل اليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة سياسة الاستهداف والاقصاء والاضعاف والتفرقة والتفتين التي يعتمدها الأمين العام في علاقاته مع الهياكل النقابية.

يشار إلى ان الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة أمس الخميس، بمقر الإتحاد الجهوي للشغل، “قررت البقاء بحالة انعقاد في انتظار قرارات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستنعقد يومي 20 و21 ماي الجاري في مدينة الحمامات” وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل بصفاقس محمد عباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.