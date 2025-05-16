بعد انتهاء جولته الخليجية: هذا ما صرّح به ترامب بخصوص غزّة.. #خبر_عاجل



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادرا على إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وسأل صحفي ترامب على متن طائرة الرئاسة الأميركية، قائلا: “هل تعتقد أن الإسرائيليين وبيبي نتنياهو قادرون على إطلاق سراح رهائنه؟”، مستخدما اللقب الذي يطلق على رئيس الوزراء.

وقال ترامب: “لا أعلم. سنعرف قريبا. سنعرف قريبا. إنهم (الرهائن) ليسوا في حالة جيدة”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “بعضهم في حالة أفضل من غيرهم. يعتمد الأمر قليلا على مكان وجودهم، لكننا سنعمل معهم لإطلاق سراحهم”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة الوضع في غزة، معتبرا أن الناس “يتضورون جوعا” في القطاع المحاصر.

وقال للصحفيين في أبوظبي، محطته الأخيرة من جولته الخليجية: “نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا”.

ولم يكشف الرئيس الأميركي المزيد من التفاصيل.