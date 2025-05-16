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قرار قضائي بإيداع إبن محمد رمضان في دار رعاية اجتماعية

2025/05/16 أهم الأخبار, متفرقات

أصدرت محكمة جُنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر في مصر أمس الخميس، حكمًا بإيداع ابن الفنّان المصري محمد رمضان بأحد دور الرعاية الاجتماعية في واقعة التعدّي على طفل في أحد النوادي الرياضية، دون تحديد مدة الإيداع.
ونشرموقع “بوابة الأهرام” الحكومي المصري، أنّ الفنان محمد رمضان وابنه تغيّبا عن حضور أولى جلسات المحاكمة، وحضرت والدة الطفل المجني عليه التي تمسكت باتهام ابن رمضان بالاعتداء على ابنها وإحداث إصابات له.
واتهمت والدة الطفل المتضرّر الفنان المصري بالتحريض على العنف، قائلة إنه كان حاضرًا أثناء الاعتداء دون أن يتدخل لإيقاف ابنه.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الطفل المجني عليه ووالدته، كما استمعت لأقوال الفنان محمد رمضان وابنه في إطار التحقيقات التي انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت قرارها بإيداع الطفل المعتدي دار رعاية.

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