عاجل/ نقل 19 تلميذا الى المستشفى بعد تناولهم لعصير معلّب

نُقل، اليوم الجمعة، 19 تلميذا يدرسون بنفس القسم في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة مدنين الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، على إثر تسجيل حالات تقيؤ لدى بعضهم وتوعك وقلق لدى آخرين ناجم عن تناولهم لمشروب عصير غير معلّب أحضره أحد التلاميذ، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين توفيق بن محمود.

وأوضح المندوب، أنّ حالة التلاميذ لا تصنّف كتسمّم، وقد تم وضعهم تحت المراقبة لبضع ساعات امتثالا لتوصيات الطبيب المباشر لهم، ووضعيتهم حاليا مستقرة، وفق تأكيده.

يشار إلى أنّ تناول الأطفال للعصير تمّ في إطار حفلة داخل القسم، حيث من المتعارف عليه أن ينظّم التلاميذ في أغلب المؤسسات التربوية مع اختتام السنة الدراسية احتفالات داخل الفصل الواحد، ويتشاركون في الاعداد للمناسبة بإحضار مشروبات وحلويات يتقاسمونها في أجواء احتفالية مع مربيهم.