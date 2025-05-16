عاجل/ أضاحي العيد: إتفاق مبدئي على اعتماد هذه التسعيرة



أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالتجارة الداخلية والتسويق ومسالك التوزيع أنور الحراثي، أنه تم الاتفاق المبدئي خلال جلسة عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة و اتحاد الفلاحين انعقدت صباح اليوم على اعتماد تسعيرة الكيلوغرام الحي من اضاحي العيد ب21.900 دينار.

ودعا الحراثي، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 16 ماي 2025، المواطنين الى التوجه الى نقاط البيع المنظمة لشراء الاضاحي.

كما دعا االفلاحين إلى الحصول على بطاقة الفلاح المهنية قصد الاستظهار بها في الطريق وفي نقاط بيع اضاحي العيد بهدف غلق المنافذ أمام الوسطاء والمضاربين وتنظيم عملية بيع أضاحي العيد.

وأشار الحراثي الى أنه بإمكان الفلاحين التوجه نحو أقرب اتحاد محلي أو جهوي للحصول على بطاقة الفلاح بعد الاستظهار بالوثائق المطلوبة.