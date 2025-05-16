عاجل/ الإطاحة بشبكة تنقيب عن الآثـار بهذه الولاية

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بماطر من ولاية بنزرت، في عملية مشتركة مع مختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل والأبحاث والتفتيش بتونس وفرقة الأبحاث والتفتيش ببنزرت، من الكشف عن شبكة تنشط في مجال التنقيب عن الآثار.

وقامت الوحدات الأمنية بإيقاف 11 عنصرا من الشبكة وحجز مجموعة من القطع الأثرية وبندقية صيد ومسدس ومبلغ مالي من العملة الصعبة والعملة المحلية ووسيلتي نقل، حسبما نقلته اذاعة الديوان عن مصدر امني بالجهة.

ومنجهتها، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص والإبقاء على 3 آخرين بحالة تقديم، وفق ذات المصدر.