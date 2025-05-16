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عاجل/ أمريكا تسحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط

2025/05/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

كشفت مسؤول امريكي في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، ان حاملة الطائرات الامريكية ترومان في طريهقها لمغادرة الشرق الاوسط دون وجود خطط لاستبدالها.
واضاف ذات المصدر ان الولايات المتحدة ستبقي على بقية التعززات العسكرية الاخرى في المنطقة مع متابعة التطورات بين اسرائيل والحوثيين وايران.
يذكر ان حاملة الطائرات ترومان، المتمركزة بالبحر الاحمر، كانت قد تعرضت للقصف الحوثي اكثر من مرة منذ اندلاع الصراع الاخير، قبل ان يعلن الرئيس الامركي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق مع الحوثيين في اليمن بوقف الضربات المتابدلة.

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