جريمة جديدة في حق الروهينغا: الهند ألقت بالعشرات منهم في البحر.. #خبر_عاجل



أفادت تقارير بأن السلطات الهندية أجبرت عشرات من لاجئي أقلية الروهينغا على النزول من سفينة تابعة للبحرية الهندية إلى البحر بالقرب من ميانمار الأسبوع الماضي، بعدما قدمت لهم سترات نجاة، حسبما قالت وكالة تابعة للأم المتحدة وأفراد أسر اللاجئين ومحاميهم.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان، أمس الخميس، إن 40 فرداً على الأقل من لاجئي الروهينغا كانوا “محتجزين” في نيودلهي، وإن البحرية الهندية “ألقتهم” في البحر قرب الحدود البحرية مع ميانمار.

وأضاف المكتب أن اللاجئين، وبينهم أطفال ونساء وكبار سن، تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، ولكن مكانهم في ميانمار لا يزال غير معروف.

وأكد خمسة لاجئين من الروهينغا، اليوم الجمعة، لوكالة “أسوشييتد برس” أن أفراد أسرهم كانوا ضمن المجموعة التي اعتقلتها السلطات الهندية في السادس من مايو (أيار). وأضافوا أن المجموعة جرى نقل أفرادها بطائرة، ثم تركتهم البحرية الهندية في عرض البحر في 8 مايو (أيار).

من جهته قال المحامي ديلاوار حسين، الذي يمثل اللاجئين، إن الأسر حركت التماساً في أعلى محكمة بالهند وحثت الحكومة الهندية على إعادتهم إلى نيودلهي.

من جهتها لم تعلّق البحرية الهندية ووزارة الخارجية الهندية على هذه الاتهامات.

العربية.نت