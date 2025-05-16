في بث مباشر على فايسبوك: عملية تدنيس للمُصحف الشريف.. #خبر_عاجل

فرضت محكمة دنماركية الجمعة 16 ماي 2025 غرامة على رجلين، أحدهما زعيم حزب مناهض للإسلام، بعشرة آلاف كرونة (1500 دولار) لكل منهما، لإدانتهما بتدنيس القرآن.

وتبيّن أن الرجلين انتهكا قانونا يحظر “التعامل غير اللائق مع نص ديني” دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2023.

وتمت صياغة القانون بعد أن أثارت احتجاجات تخلّلها تدنيس للقرآن وحرقه في الدنمارك والسويد، غضبا في العديد من الدول الإسلامية.

وفق نص الحكم، فقد عمد أحد الرجلين من مواليد 1988، إلى تمزيق صفحات من النسخة الإنقليزية للمصحف قبل إلقائه في بركة ماء.

بُثت الحادثة مباشرة على صفحة فيسبوك لحزب سترام كورس المناهض للإسلام والذي يتزعمه راسموس بالودان، المدان الآخر في القضية. وأعلن بالودان أنه استأنف الحكم.

وقالت المحكمة في قرارها إنه تبين أن المتهمين “تصرفا معا”.

ويحظر القانون الدنماركي حرق الكتب الدينية أو تدنيسها أو تمزيق صفحات منها أو ركلها علنا.

أ ف ب