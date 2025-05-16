حجز كميات هامّة من المواد الغذائية غير الآمنة بهذه الولايات.. #خبر_عاجل

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ اليوم الجمعة، عن حجز كميات هامّة من المواد الغذائية غير الآمنة وذلك في عدة ولايات.

وتمثلت هذه المواد، في 530 لترًا من العصائر والمشروبات الغازية غير الآمنة صحيًّا، وذلك داخل محل لبيع المواد الغذائية بالجملة بالاضافة الى 672 كلغ من المواد الغذائية المختلفة بولاية سوسة.

كما تم حجز 600 لتر من الحليب الطازج السائب مجهول المصدر وتنبعث منه روائح كريهة، ومخزن في ظروف غير صحية بولاية القيروان وما يقارب عن 2200 كلغ من مشتقات الحليب، بسبب عدم احترام درجة التبريد أثناء النقل والتوزيع، وهي من الشروط الأساسية لضمان سلامتها بولاية تطاوين الى جانب 2 طن و339 كغ من المنتجات المخزنة في ظروف غير صحية، وخارج سلسلة التبريد بولاية قفصة.

وقد تم فتح محاضر بحث في جميع الحالات، وسيتم إحالتها على القضاء بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.