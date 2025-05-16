عاجل/ مسؤول بوزارة الفلاحة: “تم الإتفاق على سعر الأضاحي وهذا موعد إعلانها الرسمي”

أكد المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أنيس الزعيم، اليوم الجمعة، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن السعر المرجعي للأضاحي في نقاط البيع بالميزان، والتي لن تختلف عن الأسعار خلال عيد الأضحى الفارط، وذلك بعد اتفاق جميع الهياكل المتدخلة من فلاحة وتجارة الهياكل المهنية ذات العلاقة على ذلك وتحديد قائمة المربين الخواص وشركات الإحياء المساهمة في توفير الأضاحي.

وأضاف الزعيم أن الديوان سيساهم في توفير الأضاحي بنقطتي بيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك بالسعيدة بولاية منوبة وبرادس بولاية بن عروس، واللتين تنتصبان سنويا بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وذلك حسب إمكانيات الإنتاج بالديوان من الخرفان التي توفرها ضيعتا صواف بزغوان وفريطيسة بماطر من ولاية بنزرت.

وأشار الى ان المشاركة، تأتي في جانب منها، مساهمة في توفير الأضاحي بالنقطتين المذكورتين واللتين لاقتا إقبالا كبيرا من المستهلكين بتونس الكبرى في السنوات الفارطة، وحققتا دورهما في القضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار بخلق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تعديل أسعار الأضاحي بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، وفي جانب اخر لنشر تقنيات تربية الماشية وتحسين الإنتاجية والتسمين واطلاع باقي الفلاحين المشاركين على منتوج الديوان.

واكد الزعيم حرص الديوان، على حثّ الفلاحين على الانخراط في عملية بيع الاضاحي بالميزان وترسيخه كتقليد يجمع بين الكلفة والنوعية، ويضمن شفافية المعاملات التجارية ويوفر أضحية سليمة ومراقبة صحيا من الهياكل البيطرية.