عاجل/ تشمل حمادي الجبالي وفتحي دمّق: تطورات جديدة في قضية التخطيط لعمليات اغتيال

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد، حسبما نقلته الديوان أف أم عن مصدر وصفته بالمطلع.

وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 24 جوان المقبل ومن المنتظر أن تكون مخصصة للاستنطاقات.

يشار إلى أن إطارات أمنية ومستشار رئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالي وابن رجل الأعمال فتحي دمق المحال بحالة سراح ومتهمين آخرين موقوفين على ذمة القضية.

وتفيد الأبحاث بأن المتهمين خططوا للقيام باغتيالات لقضاة وسياسيبن وإعلاميين وخططوا لاغتيال شكري بلعيد.