تعداد السكّان: أبرز الأرقام.. #خبر_عاجل

اعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم السبت 17 ماي 2025، عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وفي ما يلي أبرز الأرقام:
– عدد السكان: 11.972.169 نسمة.
– نسبة النمو ديمغرافي: 0.87 % على ارقام 2014.
– نسبة الذكور: 49.3
نسبة الاناث: 50.3
– 80 رجل لكل 100 امرأة
– مؤشر الشيخوخة: 73.9 %
– السكان الاجانب: 66.349 نسمة بنسبة 0.55 % من مجموع السكان.
– متوسط العمر: 35.5
– نسبة التمدرس ( 6- 24): 79.2 %
– نسبة الأمية: 17.3 %
– نسبة التغطية الصحية: 76%
– نسبة التغطية الإجتماعية: 42.1 %
عدد الأسر: 3.472.188 اسرة
– عدد المساكن: 4.266.207 مسكن
– نسبة الربط بالماء الصالح للشراب: 86.8 %
-نسبة الربط بشبكة التطهير: 61.9 %