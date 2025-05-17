تعداد السكّان: أبرز الأرقام.. #خبر_عاجل

اعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم السبت 17 ماي 2025، عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وفي ما يلي أبرز الأرقام:

– عدد السكان: 11.972.169 نسمة.

– نسبة النمو ديمغرافي: 0.87 % على ارقام 2014.

– نسبة الذكور: 49.3

نسبة الاناث: 50.3

– 80 رجل لكل 100 امرأة

– مؤشر الشيخوخة: 73.9 %

– السكان الاجانب: 66.349 نسمة بنسبة 0.55 % من مجموع السكان.

– متوسط العمر: 35.5

– نسبة التمدرس ( 6- 24): 79.2 %

– نسبة الأمية: 17.3 %

– نسبة التغطية الصحية: 76%

– نسبة التغطية الإجتماعية: 42.1 %

عدد الأسر: 3.472.188 اسرة

– عدد المساكن: 4.266.207 مسكن

– نسبة الربط بالماء الصالح للشراب: 86.8 %

-نسبة الربط بشبكة التطهير: 61.9 %