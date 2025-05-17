عاجل/ قضية رحمة لحمر: 31 متّهما ومحامي العائلة يكشف تفاصيلا صادمة

كشف المحامي الطيب بالصادق، القائم بالحق الشخصي في حق عائلة الفتاة رحمة لحمر، التي قُتلت خلال سنة 2020، ان الأبحاث في الملف شملت 31 شخصا وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، موضحا أن قاضي التحقيق سيتولى القيام باستنطاق بقية المتهمين في الملف وسيصدر قراره إثر ذلك.

وأكد المحامي الطيب بالصادق، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 17 ماي 2025، أن قرار إصدار بطاقات الايداع بالسجن في حق 31 متهما، صدرت منذ 2023 من قبل دائرة الاتهام إلا أن محامي المتهمين طعنوا في قرار الدائرة المذكورة امام محكمة التعقيب. وبعد مرور عامين تقرر تأييد قرار دائرة الاتهام ليتولى قاضي التحقيق تطبيق قرار دائرة الاتهام وإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق بن غربية .

كما بين المحامي أن التحريات والأعمال الفنية المجراة كشفت تورط عدة أشخاص في جريمة القتل وأنه من المستبعد أن يكون قد ارتكبها شخص واحد فقط مؤكدا ان الجريمة ارتكبها وفاق اجرامي وعصابة واستعملت فيها سيارات .

واضاف الأستاذ بالصادق أن مظروفات الملف بينت أن الجريمة تمت بمشاركة عدة اطراف وان التساخير المجراة على الهواتف وايضا فيديوهات كاميرا المراقبة كشفت واكدت ذلك .

وتابع المحامي أن الضحية رحمة كانت تعمل في احدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية موضحا ان التهم الموجهة للمتهمين تعلقت بتكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الإعتداء على الاملاك والاشخاص والقتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم اخرى والاغتصاب باستعمال العنف والسرقة باستعمال العنف الشديد المتبوع بالموت وتعمد اعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد الحكومة عليه والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و131 و132 و158 و204 و258 و260 و261, و227 و237 من المجلة الجزائية .