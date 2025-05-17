مدير تعداد السكان: نحو التشجيع على الإنجاب ومراجعة سياسات السبعينات.. #خبر_عاجل

قال المهندس العام بالمعهد الوطني للإحصاء والمدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى 2024، عبد القادر الطلحاوي، إن مؤشرات التهرم فاقت مؤشرات 2014.

وبيّن المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية، على هامش ندوة صحفية انتظمت للإعلان عن نتائج التعداد السكاني، اليوم السبت 17 ماي 2025، انه “ربّما حان الوقت لمُراجعة السياسات الديمغرافية نحو التشجيع على الإنجاب” .

ولفت الطلحاوي إلى ان السياسات الديمغرافية التي اتبعتها تونس في السبعينات كانت ناحجة في تلك الفترة وكانت تواكب الوضعية الاجتماعية والديمغرافية للتونسيين ولكن ربما جان الوقت لتغييرها.

بدوره اعتبر مدير معهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أن نسبة النمو الديمغرافي بلغت 0.87% وهي الأضعف منذ الاستقلال.